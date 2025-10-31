https://ria.ru/20251031/mid-2052175744.html
Враждебные акции ЕС не окажут влияние на политику Москвы, заявили в МИД
Враждебные акции ЕС не окажут влияние на политику Москвы, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2025
Враждебные акции ЕС не окажут влияние на политику Москвы, заявили в МИД
Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:15:00+03:00
2025-10-31T18:15:00+03:00
2025-10-31T18:15:00+03:00
россия
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2052010476.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, евросоюз
Враждебные акции ЕС не окажут влияние на политику Москвы, заявили в МИД
МИД: враждебные акции ЕС не окажут влияние на политику России