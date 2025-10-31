МИД оценил настрой на сплочение на саммите АТЭС

https://ria.ru/20251031/mid-2052035246.html
Настрой и сплочение перед общими вызовами на саммите АТЭС конструктивные, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 31.10.2025
россия
