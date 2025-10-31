Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Украины подтвердил, что других возможностей въезда или выезда из "котлов", кроме как по российским "коридорам безопасности", нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось", - добавил Конашенков.