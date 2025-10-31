https://ria.ru/20251031/mid-2052034929.html
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО
2025-10-31T10:49:00+03:00
2025-10-31T10:49:00+03:00
2025-10-31T10:54:00+03:00
МО: Киев признал, что из котлов можно выехать только по российским коридорам
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Украины подтвердил, что других возможностей въезда или выезда из "котлов", кроме как по российским "коридорам безопасности", нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сделанное накануне заявление представителя МИД Украины
Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией
территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ
в Красноармейске
, Димитрове
и Купянске, отметил Конашенков
.
"Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось", - добавил Конашенков.