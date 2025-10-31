Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 31.10.2025 (обновлено: 10:54 31.10.2025)
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО
МИД Украины подтвердил, что других возможностей въезда или выезда из "котлов", кроме как по российским "коридорам безопасности", нет, заявил официальный... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
димитров
игорь конашенков
мид украины
вооруженные силы украины
россия, красноармейск, димитров, игорь конашенков, мид украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Димитров, Игорь Конашенков, МИД Украины, Вооруженные силы Украины
Минобороны прокомментировало заявление МИД Украины о котлах в зоне СВО

МО: Киев признал, что из котлов можно выехать только по российским коридорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Украины подтвердил, что других возможностей въезда или выезда из "котлов", кроме как по российским "коридорам безопасности", нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сделанное накануне заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, отметил Конашенков.
"Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось", - добавил Конашенков.
