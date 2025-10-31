Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД

Он добавил, что все предложения, озвученные российской делегацией в Стамбуле, остаются на столе переговоров, включая "организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования".