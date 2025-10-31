Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2025
01:52 31.10.2025
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2025
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД
Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, есть все условия для развития стамбульского трека переговоров, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД

Галузин: РФ готова к политическому урегулированию по Украине

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, есть все условия для развития стамбульского трека переговоров, заявил "Известиям" заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и к продолжению прямых переговоров с представителями Киева. Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются. Проблему представляет только отсутствие политической воли Киева", - сказал Галузин.
Он добавил, что все предложения, озвученные российской делегацией в Стамбуле, остаются на столе переговоров, включая "организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования".
"Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации", - подчеркнул Галузин.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
