Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, есть все условия для развития стамбульского трека переговоров, заявил "Известиям" заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и к продолжению прямых переговоров с представителями Киева. Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются. Проблему представляет только отсутствие политической воли Киева", - сказал Галузин.
Он добавил, что все предложения, озвученные российской делегацией в Стамбуле, остаются на столе переговоров, включая "организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования".
"Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации", - подчеркнул Галузин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.