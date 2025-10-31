Суд на Украине отправил экс-мэра Одессы под круглосуточный домашний арест

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил в пятницу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения.

Первого октября госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10. Украинская полиция сообщила ранее, что предъявила бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности после гибели людей в результате наводнения.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста", - заявила судья во время заседания, трансляция которого велась в YouTube-канале. Мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Труханов обязан не отлучаться из Одессы, сообщать прокурору об изменении работы или места жительства, сдать заграничные паспорта, воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в Одессе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.