19:33 31.10.2025
Суд на Украине отправил экс-мэра Одессы под круглосуточный домашний арест
в мире, одесса, украина, алексей кулеба, владимир зеленский, киев, геннадий труханов
В мире, Одесса, Украина, Алексей Кулеба, Владимир Зеленский, Киев, Геннадий Труханов
Геннадий Труханов
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в медиабанк
Геннадий Труханов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил в пятницу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения.
Первого октября госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10. Украинская полиция сообщила ранее, что предъявила бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности после гибели людей в результате наводнения.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины
Вчера, 13:53
"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста", - заявила судья во время заседания, трансляция которого велась в YouTube-канале. Мера пресечения будет действовать до 28 декабря.
Труханов обязан не отлучаться из Одессы, сообщать прокурору об изменении работы или места жительства, сдать заграничные паспорта, воздерживаться от общения со свидетелями по делу.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в Одессе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ узнали, когда у Украины могут закончиться средства на войну
Вчера, 03:58
 
