Мантуров рассказал о последствиях индексации утильсбора в 2023 году

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Индексация утилизационного сбора в 2023 году стимулировала зарубежных партнеров более предметно рассмотреть локализацию производства автомобилей в России, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"После того, как всеми доступными средствами была решена первоочередная острая задача по насыщению рынка предложением, мы провели индексацию утильсбора в 2023 году, чем как раз стимулировали пришедших к нам технологических партнеров более предметно рассмотреть возможности локализации в России", - сказал Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.