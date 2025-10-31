Мантуров рассказал о последствиях индексации утильсбора в 2023 году

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Индексация утилизационного сбора в 2023 году стимулировала зарубежных партнеров более предметно рассмотреть локализацию производства автомобилей в России, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.