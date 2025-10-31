https://ria.ru/20251031/manturov-2052020650.html
Мантуров прокомментировал изменения механики расчета утильсбора
Мантуров прокомментировал изменения механики расчета утильсбора
Мантуров прокомментировал изменения механики расчета утильсбора
Изменения механики расчета утильсбора, анонсированные правительством РФ в сентябре, дали импульс активизации переговоров со стороны новых зарубежных партнеров,... РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Изменения механики расчета утильсбора, анонсированные правительством РФ в сентябре, дали импульс активизации переговоров со стороны новых зарубежных партнеров, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Изменения в механику расчёта утильсбора, о которых мы объявили заранее в сентябре, уже дали ощутимый импульс для активизации переговорных процессов со стороны наших новых зарубежных партнёров", - сказал он.
Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru .