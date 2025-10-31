https://ria.ru/20251031/manturov-2052019654.html
Мантуров рассказал о развитии производства автомобилей в России
Мантуров рассказал о развитии производства автомобилей в России - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о развитии производства автомобилей в России
Меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком... РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о развитии производства автомобилей в России
Мантуров: в России начали производить автомобили в высоком ценовом сегменте
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки, в том числе благодаря донастройке механизма утилизационного сбора", - сказал Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
