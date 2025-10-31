Рейтинг@Mail.ru
Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/manturov-2052019302.html
Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране
Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране
Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:45:00+03:00
2025-10-31T09:45:00+03:00
экономика
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:212:3130:1973_1920x0_80_0_0_f5e30b622e15d37e446ad27ec7bfcd76.jpg
https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html
https://ria.ru/20250619/manturov-2023896133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров
Экономика, Денис Мантуров
Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране

Мантуров: права на технологии останутся в России в форс-мажорных ситуациях

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"В возможных форс-мажорных ситуациях права на технологии, созданные или развитые здесь, на конструкторскую документацию останутся у нас", - сказал он.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов
23 февраля, 14:02
Мантуров добавил, что правительство донастроило параметры инвестрежима и пришло к "сбалансированным решениям".
С одной стороны, это оптимизирует процессы локализации для новых игроков, а с другой - не создаст для них искусственных конкурентных преимуществ, позволяя традиционным отечественным автопроизводителям продолжать развитие собственного модельного ряда, пояснил первый вице-премьер.
"И что очень важно, мы сформировали для партнёров понятные и прозрачные инвестиционные условия", - подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Мантуров за рулем кроссовера Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Денис Мантуров побывал за рулем Lada Azimut на ПМЭФ
19 июня, 13:55
 
ЭкономикаДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала