Мантуров: права на созданные в России технологии останутся в стране

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"В возможных форс-мажорных ситуациях права на технологии, созданные или развитые здесь, на конструкторскую документацию останутся у нас", - сказал он.

Мантуров добавил, что правительство донастроило параметры инвестрежима и пришло к "сбалансированным решениям".

С одной стороны, это оптимизирует процессы локализации для новых игроков, а с другой - не создаст для них искусственных конкурентных преимуществ, позволяя традиционным отечественным автопроизводителям продолжать развитие собственного модельного ряда, пояснил первый вице-премьер.

"И что очень важно, мы сформировали для партнёров понятные и прозрачные инвестиционные условия", - подчеркнул он.