Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/manturov-2052018998.html
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:43:00+03:00
2025-10-31T09:43:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_0:26:3127:1785_1920x0_80_0_0_101a256ec45dc79cfb19d0e88313ace4.jpg
https://ria.ru/20250603/avto-2020676037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7497d24c6194d9bcb1a63abdd4974f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке

Мантуров: доля новых машин на российском рынке выросла до 55 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"За год, с учетом расширения ассортимента российских моделей, мы существенно нарастили долю новых отечественных автомобилей на рынке: по итогам 9 месяцев 2025 года она составила порядка 55% – то есть более половины от всех объемов реализации. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44%", - сказал Мантуров.
В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В России упали продажи новых легковых автомобилей
3 июня, 15:13
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала