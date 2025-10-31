https://ria.ru/20251031/manturov-2052018998.html
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
2025
Новости
ru-RU
