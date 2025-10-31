Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов - РИА Новости, 31.10.2025
09:41 31.10.2025
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов
Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
россия
денис мантуров
россия
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров: инвестиции в перезапуск автозаводов в России превысили 114 млрд рублей

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он.
Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отвёрточной сборкой".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов
23 февраля, 14:02
23 февраля, 14:02
 
