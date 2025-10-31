https://ria.ru/20251031/manturov-2052018303.html
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов
Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:41:00+03:00
2025-10-31T09:41:00+03:00
2025-10-31T09:41:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455731_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_258daf4166eceb2d4c86229eed515611.jpg
https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455731_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_168b625d33c976f871f4a2226ca8e69d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов
Мантуров: инвестиции в перезапуск автозаводов в России превысили 114 млрд рублей
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он.
Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отвёрточной сборкой".