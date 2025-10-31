Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автомобильных заводов

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он.