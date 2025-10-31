Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025
09:41 31.10.2025
Мантуров оценил ситуацию с ценами на авто после изменений в утильсборе
Мантуров оценил ситуацию с ценами на авто после изменений в утильсборе - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров оценил ситуацию с ценами на авто после изменений в утильсборе
Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров оценил ситуацию с ценами на авто после изменений в утильсборе

Мантуров: резкого роста цен на автомобили дилеров из-за утильсбора не произошло

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", - сказал он.
Покупатель осматривает машину - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
14 октября, 11:33
Он также привел обратные примеры дилеров "Рольф" и "Авилон", у которых среднее снижение цен за период 2024-2025 годов составило 4-4,7%. "Это дилеры с достаточно разнообразными портфелями брендов, реализующие модели в различных сегментах", - добавил Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов должна будет индексироваться на 10-20%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
2 мая, 02:39
 
