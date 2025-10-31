Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России сегодня налажено практически во всех наиболее популярных сегментах, при этом модельная линейка машин российской сборки постоянно расширяется, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.