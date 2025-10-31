Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
09:39 31.10.2025
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
Производство легковых автомобилей в России сегодня налажено практически во всех наиболее популярных сегментах, при этом модельная линейка машин российской... РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России

Мантуров: Россия производит легковые авто почти во всех популярных сегментах

Цех сборки автомобилей
Цех сборки автомобилей
© РИА Новости / Сергей Березин
Перейти в медиабанк
Цех сборки автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России сегодня налажено практически во всех наиболее популярных сегментах, при этом модельная линейка машин российской сборки постоянно расширяется, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Сейчас у нас реализовано производство автомобилей практически во всех наиболее популярных сегментах. Линейка легковых автомобилей российской сборки постоянно расширяется, в том числе за счет моделей, которые ранее импортировались, а теперь локализуются на территории нашей страны", - сказал Мантуров.
Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, в сентябре было выпущено 66,5 тысячи легковушек - на 1,7% меньше, чем годом ранее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
