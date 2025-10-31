https://ria.ru/20251031/manturov-2052016884.html
Мантуров рассказал о финансировании льготного автокредитования
Мантуров рассказал о финансировании льготного автокредитования - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о финансировании льготного автокредитования
Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти...
Мантуров рассказал о финансировании льготного автокредитования
Мантуров: на льготное автокредитование и автолизинг выделялось 140 млрд рублей
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти 400 тысяч отечественных автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"На льготное автокредитование и лизинг в период с 2022 года было выделено почти 140 миллиардов рублей – это позволило нам поддержать продажи почти 400 тысяч произведенных в России
автомобилей на более выгодных для покупателей условиях", - сказал он.
В январе Минпромторг
сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.
В свою очередь, замглавы Минпромторга Альберт Каримов в октябре сообщил, что госбюджет на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга.
Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.