Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на стоимость автомобилей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям субсидий, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В части доступности отечественных автомобилей – мы всегда обращаем внимание, что корректировка утильсбора не оказывает существенного влияния на их стоимость, поскольку мы предоставляем нашим производителям комплекс промышленных субсидий", - сказал Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.