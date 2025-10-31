Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на стоимость автомобилей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям субсидий, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.