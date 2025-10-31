https://ria.ru/20251031/manturov-2052015157.html
Мантуров рассказал о последствиях изменения расчета утильсбора
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников", - сказал Мантуров
"Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля", - отметил первый вице-премьер.
Он уточнил, что по таким схемам ввозятся и китайские автомобили тех брендов, чьи официальные представительства и дилерские центры уже есть в России
