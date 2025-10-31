Мантуров рассказал о последствиях изменения расчета утильсбора

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.