Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:32:00+03:00
2025-10-31T09:32:00+03:00
2025-10-31T09:42:00+03:00
россия
денис мантуров
авто
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей.
"Нам необходимо обеспечить в России
производство современных легковых автомобилей, защищенное от влияния любых внешних факторов – будь то неблагоприятные условия на мировом рынке или недружественные действия других стран. Гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие. Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства", - ответил Мантуров
на вопрос о том, какие задачи видит перед собой государство для российского легкового автопрома на ближайшие пять лет.
Первый вице-премьер РФ добавил, что для этого в стране уже действует целый комплекс мер, отраслевая стратегия, национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.