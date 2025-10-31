Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей.