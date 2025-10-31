Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома
09:32 31.10.2025 (обновлено: 09:42 31.10.2025)
Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома
Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома
россия, денис мантуров, авто
Россия, Денис Мантуров, Авто
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей.
"Нам необходимо обеспечить в России производство современных легковых автомобилей, защищенное от влияния любых внешних факторов – будь то неблагоприятные условия на мировом рынке или недружественные действия других стран. Гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие. Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства", - ответил Мантуров на вопрос о том, какие задачи видит перед собой государство для российского легкового автопрома на ближайшие пять лет.
Первый вице-премьер РФ добавил, что для этого в стране уже действует целый комплекс мер, отраслевая стратегия, национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Россия Денис Мантуров Авто
 
 
