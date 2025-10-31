МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro предостерегли руководство Франции в лице президента Эммануэля Макрона от отправки на Украину французских военных, которые непременно окажутся под ударом российской армии.
"Надеюсь, наших военных оставят в покое. Им нечего там делать", — написал первый пользователь.
"Берегитесь Макрона! Он стремится к войне, чтобы остаться у власти", — отметил третий комментатор.
"Макрона в отставку! Этот президент — абсолютно безответственный человек, ходячая катастрофа. От него можно ожидать чего угодно", — заключил еще одни пользователь.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной.
