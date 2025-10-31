Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 31.10.2025 (обновлено: 16:11 31.10.2025)
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину - РИА Новости, 31.10.2025
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
Читатели Le Figaro предостерегли руководство Франции в лице президента Эммануэля Макрона от отправки на Украину французских военных, которые непременно окажутся РИА Новости, 31.10.2025
РИА Новости
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro предостерегли руководство Франции в лице президента Эммануэля Макрона от отправки на Украину французских военных, которые непременно окажутся под ударом российской армии.
"Надеюсь, наших военных оставят в покое. Им нечего там делать", — написал первый пользователь.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина
30 октября, 17:27
"Русские предупреждали: если Франция отправит своих солдат на Украину, их там уничтожат", — оставил комментарий другой читатель.
"Берегитесь Макрона! Он стремится к войне, чтобы остаться у власти", — отметил третий комментатор.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными
28 октября, 12:29
"Макрона в отставку! Этот президент — абсолютно безответственный человек, ходячая катастрофа. От него можно ожидать чего угодно", — заключил еще одни пользователь.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ
29 октября, 19:13
