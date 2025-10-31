Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи стажировки героев СВО
09:05 31.10.2025 (обновлено: 09:59 31.10.2025)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи стажировки героев СВО
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил успешную стажировку участников программы "Герои. Нижегородская область",... РИА Новости, 31.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи стажировки героев СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил успешную стажировку участников программы "Герои. Нижегородская область", назвав их частью своей команды, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Итоги первого модуля стажировки региональной программы для участников СВО, направленной на подготовку нового поколения управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, подвели в законодательном собрании Нижегородской области.
"Программа стажировки была насыщенной и разнообразной. Участники посещали заседания профильных комитетов и парламента, знакомились с работой аппаратов каждого комитета, встречались с руководителями фракций и депутатами. В рамках выездных мероприятий участники программы побывали в муниципалитетах Нижегородской области, на промышленных предприятиях, а также приняли участие в Парламентских днях и спартакиаде", - говорится в сообщении.
Основной задачей первого модуля стажировки было определение дальнейших профессиональных интересов участников программы героев СВО.
"За время стажировки участники программы уже стали своими – настоящими членами команды законодательного собрания. Полноценно включились в работу регионального парламента, делами показали, что могут быть очень полезны. Инициативы и идеи, которые высказывали на встречах с депутатами и специалистами профильных министерств, муниципальных органов власти наши участники СВО – это самое главное и самое ценное в законотворчестве", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он отметил, что участники программы знают изнутри проблемы бойцов и ветеранов СВО и могут предложить пути их решения, а также то, как сделать меры поддержки еще более ощутимыми. Так, одно из их предложений – создание реестра земельных участков для ветеранов СВО в Нижегородской области.
Участники программы поделились своими впечатлениями от стажировки и планами на следующий этап обучения. Они отметили, что в региональном парламенте работают настоящие профессионалы, хорошо знающие своё дело и понимающие, ради чего его делают, поэтому у них есть чему поучиться.
Впереди у участников программы блок теоретической подготовки. Как отметил Люлин, это будет обучение, которое по наполненности и сложности можно сравнить с полноценным высшим образованием. По итогам участники программы получат дипломы и сертификаты.
"Желаю нашим героям успешно освоить все теоретические занятия, чтобы потом вернуться к нам, четко понимая, в каком именно направлении они хотят работать, и какую тематику считают для себя приоритетной. Но самое главное, что они смогут получить уникальный опыт, который поможет им в будущей работе и позволит реализоваться на государственных и муниципальных должностях, работая депутатами различных уровней власти", - заключил председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО
21 октября, 15:13
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)СВО
 
 
