Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи стажировки героев СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил успешную стажировку участников программы "Герои. Нижегородская область", назвав их частью своей команды, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Итоги первого модуля стажировки региональной программы для участников СВО, направленной на подготовку нового поколения управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, подвели в законодательном собрании Нижегородской области.

"Программа стажировки была насыщенной и разнообразной. Участники посещали заседания профильных комитетов и парламента, знакомились с работой аппаратов каждого комитета, встречались с руководителями фракций и депутатами. В рамках выездных мероприятий участники программы побывали в муниципалитетах Нижегородской области, на промышленных предприятиях, а также приняли участие в Парламентских днях и спартакиаде", - говорится в сообщении.

Основной задачей первого модуля стажировки было определение дальнейших профессиональных интересов участников программы героев СВО.

"За время стажировки участники программы уже стали своими – настоящими членами команды законодательного собрания. Полноценно включились в работу регионального парламента, делами показали, что могут быть очень полезны. Инициативы и идеи, которые высказывали на встречах с депутатами и специалистами профильных министерств, муниципальных органов власти наши участники СВО – это самое главное и самое ценное в законотворчестве", - цитирует пресс-служба слова Люлина.

Он отметил, что участники программы знают изнутри проблемы бойцов и ветеранов СВО и могут предложить пути их решения, а также то, как сделать меры поддержки еще более ощутимыми. Так, одно из их предложений – создание реестра земельных участков для ветеранов СВО в Нижегородской области.

Участники программы поделились своими впечатлениями от стажировки и планами на следующий этап обучения. Они отметили, что в региональном парламенте работают настоящие профессионалы, хорошо знающие своё дело и понимающие, ради чего его делают, поэтому у них есть чему поучиться.

Впереди у участников программы блок теоретической подготовки. Как отметил Люлин, это будет обучение, которое по наполненности и сложности можно сравнить с полноценным высшим образованием. По итогам участники программы получат дипломы и сертификаты.