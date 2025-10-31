ОП планирует расширить перечень услуг по проекту "Za любовь"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Расширение перечня услуг, предусмотренных проектом Общественной палаты РФ "Za любовь", который направлен на комплексную поддержку жен участников СВО, планируется с помощью клининговых сервисов, говорится в докладе ОП РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Проект "Za любовь" стартовал в марте 2025 года и направлен на поддержку жен участников специальной военной операции, находящихся в периоде ожидания ребенка, а также воспитывающих детей в возрасте до трех лет.

"В рамках реализации программы предусмотрены меры сопровождения при выписке из роддома, оказание помощи со старшими детьми в рамках инициативы "Социальная няня", а также предоставление психологической и моральной поддержки. В перспективе планируется расширение перечня предоставляемых услуг за счет внедрения клининговых сервисов", - отмечается в докладе.

Уточняется, что в настоящее время участниками программы являются 160 женщин. По данным авторов доклада, изначально инициированный и апробированный на территории Самарской области проект "Za любовь" демонстрирует устойчивую эффективность и постепенно расширяет территориальное покрытие, в настоящее время охватывая еще четыре региона Российской Федерации.

"В продолжение работы по поддержке и улучшению условий жизни участников специальной военной операции и членов их семей Общественной палатой Российской Федерации была проведена общественная экспертиза законопроектов, направленных на установление мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей", - говорится в докладе.

Согласно тексту документа, в 2025 году по-прежнему одним из ключевых направлений деятельности Общественной палаты стала поддержка участников СВО и членов их семей.