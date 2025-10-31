https://ria.ru/20251031/lyubov-2052120648.html
ОП планирует расширить перечень услуг по проекту "Za любовь"
ОП планирует расширить перечень услуг по проекту "Za любовь" - РИА Новости, 31.10.2025
ОП планирует расширить перечень услуг по проекту "Za любовь"
Расширение перечня услуг, предусмотренных проектом Общественной палаты РФ "Za любовь", который направлен на комплексную поддержку жен участников СВО,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:00:00+03:00
2025-10-31T16:00:00+03:00
2025-10-31T16:00:00+03:00
общество
самарская область
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933226304_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_46aa7dbdca029d8400b160831868e5bd.jpg
https://ria.ru/20251031/svo-2052100576.html
https://ria.ru/20251029/putin-2051546175.html
самарская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933226304_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_562646fa8ffbb937f89115118457f880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, россия, москва
Общество, Самарская область, Россия, Москва
ОП планирует расширить перечень услуг по проекту "Za любовь"
ОП планирует расширить перечень услуг по поддержке жен участников СВО
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Расширение перечня услуг, предусмотренных проектом Общественной палаты РФ "Za любовь", который направлен на комплексную поддержку жен участников СВО, планируется с помощью клининговых сервисов, говорится в докладе ОП РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Проект "Za любовь" стартовал в марте 2025 года и направлен на поддержку жен участников специальной военной операции, находящихся в периоде ожидания ребенка, а также воспитывающих детей в возрасте до трех лет.
"В рамках реализации программы предусмотрены меры сопровождения при выписке из роддома, оказание помощи со старшими детьми в рамках инициативы "Социальная няня", а также предоставление психологической и моральной поддержки. В перспективе планируется расширение перечня предоставляемых услуг за счет внедрения клининговых сервисов", - отмечается в докладе.
Уточняется, что в настоящее время участниками программы являются 160 женщин. По данным авторов доклада, изначально инициированный и апробированный на территории Самарской области
проект "Za любовь" демонстрирует устойчивую эффективность и постепенно расширяет территориальное покрытие, в настоящее время охватывая еще четыре региона Российской Федерации.
"В продолжение работы по поддержке и улучшению условий жизни участников специальной военной операции и членов их семей Общественной палатой Российской Федерации была проведена общественная экспертиза законопроектов, направленных на установление мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей", - говорится в докладе.
Согласно тексту документа, в 2025 году по-прежнему одним из ключевых направлений деятельности Общественной палаты стала поддержка участников СВО и членов их семей.
Доклад Общественной палаты РФ
о состоянии гражданского общества представляет собой документ о деятельности ведомства с 2006 по 2025 год. Он будет представлен на форуме "Сообщество" в Москве
.