Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в пятницу призвала лидера Республиканской партии в сенате Джона Тьюна использовать "ядерный" вариант для прекращения шатдауна, который предложил президент страны Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома в своей соцсети Truth Social заявил, что настало время отменить традицию филибастера, пойдя на "ядерный" вариант с целью обойти тактику сенаторов-демократов в условиях шатдауна.

Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.