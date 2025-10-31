Рейтинг@Mail.ru
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США - РИА Новости, 31.10.2025
17:07 31.10.2025
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США - РИА Новости, 31.10.2025
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в пятницу призвала лидера Республиканской партии в сенате Джона Тьюна использовать "ядерный" вариант для... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
джон тьюн
сша
в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Луна призвала использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США

Луна призвала Тьюна использовать ядерный вариант для прекращения шатдауна в США

© AP Photo / Ted ShaffreyКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в пятницу призвала лидера Республиканской партии в сенате Джона Тьюна использовать "ядерный" вариант для прекращения шатдауна, который предложил президент страны Дональд Трамп.
Ранее глава Белого дома в своей соцсети Truth Social заявил, что настало время отменить традицию филибастера, пойдя на "ядерный" вариант с целью обойти тактику сенаторов-демократов в условиях шатдауна.
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за шатдауна
30 октября, 21:11
"Пора использовать ядерный вариант. Демократы скорее уморят ваших детей голодом, чем сделают правильное дело. Полное безумие. Лидер Джон Тьюн, пора действовать", - написала Луна в социальной сети Х.
Филибастером называется парламентская процедура затягивания принятия законопроектов, который используют демократы в сенате США, отклоняя законопроект о финансировании правительства. Партия меньшинства добивается этого, требуя наличия 60 голосов в поддержку рассматриваемых законопроектов.
Предложение Трампа предусматривает отмену необходимого порога в 60 голосов при голосовании в поддержку временной резолюции о финансировании правительства. Республиканцам в сенате на протяжении шатдауна не хватает пяти голосов демократов, чтобы преодолеть установленный порог.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
США с ноября будут терять десятки миллиардов долларов в день из-за шатдауна
30 октября, 17:29
 
В миреСШАДональд ТрампДжон Тьюн
 
 
