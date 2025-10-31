Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой

"За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы", – отметил он.

Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.