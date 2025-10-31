Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "послал" Соединенные Штаты за требование принести извинения перед Литвой за инцидент с метеозондами, передает БелТа.
"Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой", — рассказал он.
По словам Лукашенко, он "послал" американцев, но добавил, что Белоруссия и лично он готовы извиниться, если "будут виноваты".
"За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы", – отметил он.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.