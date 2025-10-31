Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.