Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение о возможном применении ракетного комплекса "Орешник" будет принимать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и посоветовал оппонентам "не нарываться", сообщило в пятницу агентство Белта.
В ходе рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко сообщил, что "Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство в Белоруссии.
"Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом – ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.
Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.