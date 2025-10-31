"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко

"Орешник" — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство", — заявил он во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.