Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
17:14 31.10.2025 (обновлено: 18:29 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052145287.html
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2025
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:14:00+03:00
2025-10-31T18:29:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051591506.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, ракета "орешник"
Безопасность, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии, Ракета "Орешник", Союзное государство
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко

Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта.
«

"Орешник" — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство", — заявил он во время рабочей поездки в Витебскую область.

© Фото : Пул Первого/TelegramМодель ракетного комплекса "Орешник"
Модель ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Модель ракетного комплекса "Орешник"
Решение о возможном применении ракетного комплекса белорусский лидер будет принимать совместно с президентом России Владимиром Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39

"Орешник" в Белоруссии

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, при этом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы БелоруссииРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала