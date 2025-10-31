"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта.
«
"Орешник" — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство", — заявил он во время рабочей поездки в Витебскую область.
Решение о возможном применении ракетного комплекса белорусский лидер будет принимать совместно с президентом России Владимиром Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по Украине, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.
"Орешник" в Белоруссии
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, при этом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.