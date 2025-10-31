Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052140848.html
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2025
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:12:00+03:00
2025-10-31T17:12:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
витебская область
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
https://ria.ru/20250801/oreshnik-2032834591.html
белоруссия
россия
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, витебская область, александр лукашенко, владимир путин
Безопасность, Белоруссия, Россия, Витебская область, Александр Лукашенко, Владимир Путин
"Орешник" в декабре встанет на боевое дежурство, заявил Лукашенко

Лукашенко подтвердил планы поставить «Орешник» на боевое дежурство в декабре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник", сообщило агентство Белта.
«
"Орешник" - страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство", - заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
Путин о поступлении первого серийного комплекса Орешник в войска - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска
1 августа, 14:34
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВитебская областьАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала