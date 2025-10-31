Рейтинг@Mail.ru
16:20 31.10.2025 (обновлено: 17:22 31.10.2025)
Протасевич был агентом белорусской разведки, заявил Лукашенко
Роман Протасевич был агентом белорусской разведки, заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, вильнюс, минск, белоруссия, александр лукашенко, роман протасевич, ryanair, минский областной суд, софия сапега
В мире, Вильнюс, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Роман Протасевич, Ryanair, Минский областной суд, София Сапега
МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Роман Протасевич был агентом белорусской разведки, заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство Белта.
"Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — Прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту какая-то взрывчатка. <...> Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых", — рассказал белорусский лидер.
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
24 ноября 2023, 08:19
По его словам, в задержании Протасевича не было необходимости.
"Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", — резюмировал Лукашенко.
В мае 2021 года самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую с ним Софью Сапегу задержали после проверки документов.
Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд приговорил его к восьми годам колонии.
В конце мая 2023-го Лукашенко помиловал Протасевича, а в июне того же года — Сапегу. Позже КГБ Белоруссии исключил их из списка террористов.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов
2 февраля 2024, 13:28
 
В миреВильнюсМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоман ПротасевичRyanairМинский областной судСофия Сапега
 
 
