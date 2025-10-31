Протасевич был агентом белорусской разведки, заявил Лукашенко

"Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — Прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту какая-то взрывчатка. <...> Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых", — рассказал белорусский лидер.