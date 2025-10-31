Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут - РИА Новости, 31.10.2025
14:49 31.10.2025 (обновлено: 16:15 31.10.2025)
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет участвовать в войне, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА. РИА Новости, 31.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания совета глав государств СНГ в Душанбе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания совета глав государств СНГ в Душанбе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет участвовать в войне, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА.
"То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.
Он отметил, что в мире сейчас происходят более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться частью еще одного.
"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период и добавил, что страна обладает развитыми производственными мощностями, на которые сейчас существует спрос.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко призвал Запад выбирать разрядку, а не эскалацию ситуации
