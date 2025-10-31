Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет участвовать в войне, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА.
"То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.
Он отметил, что в мире сейчас происходят более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться частью еще одного.
"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период и добавил, что страна обладает развитыми производственными мощностями, на которые сейчас существует спрос.
