"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
14:19 31.10.2025 (обновлено: 17:05 31.10.2025)
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
Европейские государства скоро будут платить Белоруссии за воздух, заявил глава республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Белта. РИА Новости, 31.10.2025
Лукашенко о компенсации за сохранение экологических ресурсов Белоруссии
Европейские государства скоро будут платить Белоруссии за воздух, заявил глава республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Белта. "Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", — рассказал он во время посещения Березинского биосферного заповедника.
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор

Лукашенко предрек, что Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейские государства скоро будут платить Белоруссии за воздух, заявил глава республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Белта.
"Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", — рассказал он во время посещения Березинского биосферного заповедника.
По словам Лукашенко, в Европе практически не осталось источников чистого воздуха, а из Белоруссии на континент его уносит ветер.
Он считает, что скоро европейцы, которые сейчас душат его страну санкциями, будут расплачиваться за свежий воздух.
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко жестко отчитал чиновников
