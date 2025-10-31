https://ria.ru/20251031/lukashenko--2052086031.html
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор - РИА Новости, 31.10.2025
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
Европейские государства скоро будут платить Белоруссии за воздух, заявил глава республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Белта. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:19:00+03:00
2025-10-31T14:19:00+03:00
2025-10-31T17:05:00+03:00
в мире
европа
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052104410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c4d67d628ff275dd2434485c35a6550.jpg
https://ria.ru/20251024/lukashenko--2050402697.html
европа
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052104410_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e66cbcc78997e6b5a1bcf871302bcc56.jpg
Лукашенко о компенсации за сохранение экологических ресурсов Белоруссии
Европейские государства скоро будут платить Белоруссии за воздух, заявил глава республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит Белта.
"Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", — рассказал он во время посещения Березинского биосферного заповедника.
2025-10-31T14:19
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
Лукашенко предрек, что Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух