СМИ сообщили о провокационном шаге Литвы в отношении России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) сообщила изданию LRT, что прекратила перевозки грузов "Лукойла" и "Роснефти" в Калининградскую область.
"После окончания переходного периода, выделенного для завершения договоров, ЛЖД не будет осуществлять перевозки, в которых так или иначе в транспортной цепочке будут участвовать находящиеся под санкциями США и Великобритании "Лукойл" или "Роснефть" и связанные с ними компании", — сказали там.
В компании уточнили, что у нее нет договорных отношений с "Лукойлом" и "Роснефтью", поскольку их продукция проходит транзитом через Литву с помощью экспедиторов.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничения не повлекут проблем для Москвы, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.