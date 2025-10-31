Рейтинг@Mail.ru
18:24 31.10.2025 (обновлено: 21:23 31.10.2025)
Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) сообщила изданию LRT, что прекратила перевозки грузов "Лукойла" и "Роснефти" в Калининградскую область. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, россия, сша, калининградская область, роснефть, лукойл
В мире, Россия, США, Калининградская область, Роснефть, ЛУКОЙЛ
СМИ сообщили о провокационном шаге Литвы в отношении России

В Литве заявили об остановке транзита нефти в Калининградскую область

Президентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© iStock.com / Agustavop
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) сообщила изданию LRT, что прекратила перевозки грузов "Лукойла" и "Роснефти" в Калининградскую область.
"После окончания переходного периода, выделенного для завершения договоров, ЛЖД не будет осуществлять перевозки, в которых так или иначе в транспортной цепочке будут участвовать находящиеся под санкциями США и Великобритании "Лукойл" или "Роснефть" и связанные с ними компании", — сказали там.
В компании уточнили, что у нее нет договорных отношений с "Лукойлом" и "Роснефтью", поскольку их продукция проходит транзитом через Литву с помощью экспедиторов.
На прошлой неделе США включили "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничения не повлекут проблем для Москвы, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
