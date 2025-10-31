Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 130 тысяч автомобилей российского производства реализовано в стране за январь-сентябрь текущего года по программам льготного автокредитования и лизинга, а объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"За январь-сентябрь 2025 года с помощью этих мер (программы льготного автокредитования и льготного лизинга) реализовано свыше 130 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей. Мы понимаем, как важно сохранить эти инструменты для поддержки рынка в текущих условиях – уже предусмотрели на них бюджет как минимум на ближайшую трехлетку и регулярно донастраиваем параметры их реализации", - сказал Мантуров.
В начале октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что по программам льготного лизинга и автокредитования в России за восемь месяцев было реализовано около 115 тысяч отечественных автомобилей.