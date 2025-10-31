Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 130 тысяч автомобилей российского производства реализовано в стране за январь-сентябрь текущего года по программам льготного автокредитования и лизинга, а объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.