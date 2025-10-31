Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/lgoty-2052022159.html
Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам
Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам
Более 130 тысяч автомобилей российского производства реализовано в стране за январь-сентябрь текущего года по программам льготного автокредитования и лизинга, а РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:55:00+03:00
2025-10-31T09:55:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
антон алиханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917860313_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_270c507959d7fbe714b03f5af37ebd80.jpg
https://ria.ru/20251031/investory-2052022017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917860313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51ba2cf182948aac41814268bcf232a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, антон алиханов
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Антон Алиханов
Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам

Мантуров: более 130 тыс автомобилей реализовано по льготным программам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 130 тысяч автомобилей российского производства реализовано в стране за январь-сентябрь текущего года по программам льготного автокредитования и лизинга, а объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"За январь-сентябрь 2025 года с помощью этих мер (программы льготного автокредитования и льготного лизинга) реализовано свыше 130 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей. Мы понимаем, как важно сохранить эти инструменты для поддержки рынка в текущих условиях – уже предусмотрели на них бюджет как минимум на ближайшую трехлетку и регулярно донастраиваем параметры их реализации", - сказал Мантуров.
В начале октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что по программам льготного лизинга и автокредитования в России за восемь месяцев было реализовано около 115 тысяч отечественных автомобилей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о возросшем контроле российских инвесторов в автопроме
Вчера, 09:55
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАнтон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала