https://ria.ru/20251031/kursk-2052222362.html
В небе над Курском работает ПВО
В небе над Курском работает ПВО - РИА Новости, 31.10.2025
В небе над Курском работает ПВО
Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:57:00+03:00
2025-10-31T23:57:00+03:00
2025-10-31T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2052181636.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Происшествия
В небе над Курском работает ПВО
Система ПВО работает в небе над Курском