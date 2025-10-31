Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В конце 1946-го — начале 1947 года бедуинский пастух искал потерявшуюся козу среди скал Иудейской пустыни. Бросил камень в темную пещеру — и услышал звук разбивающейся глиняной посуды. То, что он нашел в той пещере, перевернуло представления ученых о древних текстах. Самые старые из известных копий Ветхого Завета — древнее на целую тысячу лет всех существующих манускриптов. Кто создал и спрятал бесценные рукописи?

Случайность, изменившая историю

По версии израильского фотографа Джона Тревера, который восстанавливал историю находки свитков Мертвого моря (Кумранских рукописей) по рассказам очевидцев, первым в пещеру спустился молодой бедуин по имени Мухаммед эд-Диб. Внутри он обнаружил загадочную коллекцию больших глиняных кувшинов. В большинстве была только пыль. Но в одном из них лежали свитки, завернутые в льняную ткань.

Находку продали торговцу древностями в Вифлееме. Тот, не понимая ценности, перепродал часть свитков сирийскому православному архиепископу в Иерусалиме, а часть — израильскому археологу Элиэзеру Сукенику. Когда эксперты впервые развернули древние манускрипты, стало ясно: это невероятная находка.

Охота за сокровищами в пустыне

Весть о находке разлетелась мгновенно. И начался настоящий бум. Между 1947-м и 1956-м годами в одиннадцати пещерах близ древнего поселения Кумран обнаружили около 900 различных манускриптов. Большинство — в виде тысяч крошечных фрагментов. Лишь несколько свитков сохранились почти целиком.

Самым впечатляющим оказался Большой свиток Исайи — 734 сантиметра пергамента с 54 колонками текста, содержащий все 66 глав одноименной библейской книги. Это единственный почти полностью сохранившийся свиток Писания. Датируется он примерно 125 годом до нашей эры.

Рукописи были написаны на иврите, арамейском и греческом языках. Большинство — на пергаменте из козьей или овечьей кожи, несколько — на папирусе. Углеродный и палеографический анализ показали : свитки создавались между III веком до нашей эры и I веком нашей эры.

© Фото : Israel Antiquities Authority / Amir Ganor Глиняный кувшин эпохи раннего бронзового века, найденный в Иудейской пустыне © Фото : Israel Antiquities Authority / Amir Ganor Глиняный кувшин эпохи раннего бронзового века, найденный в Иудейской пустыне

Что же там написано?

Исследователи разделили найденные тексты на три большие категории, поясняет Израильский музей.

Библейские тексты — около 200 копий книг Ветхого Завета. Представлены практически все книги, кроме Книги Есфири. Это самые ранние из известных библейских рукописей в мире.

Апокрифические тексты — произведения, которые не вошли в канон Библии, но были популярны в древности и частично вошли в предание: Книга Еноха, Книга Юбилеев и другие.

Сектантские тексты — и вот здесь начинается самое интересное. Это уставы, пророчества и апокалиптические видения таинственной общины, которая, по мнению большинства ученых, жила в Кумране.

Секта у Мертвого моря: кто они?

Кто же спрятал эти свитки в пещерах? Большинство исследователей считают , что это были ессеи — аскетическая иудейская секта, упоминавшаяся древними историками Иосифом Флавием и Плинием Старшим.

Ессеи были сепаратистской группой, которая удалилась в пустыню Иудеи, спасаясь от того, что считали испорченной религией. Они жили коммуной, делили имущество, занимались дисциплинированным изучением священных текстов, работали и молились. Практиковали ритуальные омовения и ели вместе. Одна из ветвей секты и вовсе запрещала брачные отношения.

Раскопки поселения Кумран показали сложную систему водоснабжения, включая ритуальные ванны для очищения, трапезную с сотнями мисок и тарелок, а самое главное — скрипторий с остатками письменного стола и чернильниц.

Устав общины: жизнь по строгим правилам

Один из ключевых документов носит название "Устав общины" (также известный как "Руководство дисциплины"). Это текст, регулирующий жизнь последователей, которые выбрали коммунальное существование и приняли строгие правила поведения.

Было найдено тринадцать копий этого устава — больше, чем копий многих библейских книг, что говорит о его огромной важности для общины.

Правила были жесткими: громкий смех запрещался, наказывали, если заснул на собрании, ложь и грубость тоже карались. Община делила все человечество на праведников и грешников.

© AP Photo / Alvaro Barrientos Туристы в музее Кумрана в Израиле © AP Photo / Alvaro Barrientos Туристы в музее Кумрана в Израиле

Процесс вступления в общину занимал три года. Кандидат должен был поклясться "любить всех сынов света и ненавидеть всех сынов тьмы".

"Война сынов света против сынов тьмы"

Самым специфическим документом стал так называемый Военный свиток: полное название — "Война сынов света против сынов тьмы". Это один из семи оригинальных свитков, обнаруженных в первой пещере в 1947 году.

Этот текст — одновременно военное руководство и апокалиптическое пророчество. Ессеи видели себя "сынами света", которые в конце времен вступят в войну с врагами Израиля, "сынами тьмы".

Свиток содержит детальные спецификации боевого снаряжения и сигналов, стратегию военных действий, описания оружия и доспехов. Но это не просто военный устав. Это теологический трактат о грядущей сорокалетней "священной войне" между силами добра и зла, в которой будут участвовать не только земные солдаты, но и небесные воинства.

© Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (Свитков Мертвого моря) © Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (Свитков Мертвого моря)

Война должна была идти по образцу правления царя Давида: в седьмой год праведники завоюют и освятят Иерусалим, а затем потребуется еще 33 года войны для освящения всей земли. Враг в свитке назван "Киттим" — большинство ученых считают, что это римляне, которые вторглись в Иудею в 63 году до нашей эры.

Библию изменили или подтвердили?

Главный вопрос, который волнует многих: а не переписывают ли Свитки Мертвого моря Библию?

Ответ: нет. В основном они ее подтверждают.

Текст Большого свитка Исайи в целом совпадает с масоретской версией — текстом, который лег в основу современных изданий Библии. Есть, конечно, разночтения, альтернативные варианты написания слов, ошибки писцов и исправления. Но общий смысл остается тем же.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания © РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания

Свитки Мертвого моря показали, что к первому веку нашей эры в иудаизме существовало несколько параллельных версий библейских текстов, но одна из них — так называемая протомасоретская — уже пользовалась особым статусом и постепенно становилась авторитетной.

Что случилось с общиной?

В 66 году нашей эры началось великое иудейское восстание против Рима. К 68 году римские легионы дошли до Кумрана. Поселение было разрушено.

Перед приходом врага члены общины спрятали свою драгоценную библиотеку в пещерах, завернув свитки в льняную ткань и запечатав в глиняных кувшинах. Они надеялись вернуться.