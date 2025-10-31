Рейтинг@Mail.ru
Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана" - РИА Новости, 31.10.2025
19:22 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kumran-2052115251.html
Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана"
Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана"
Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана"
В конце 1946-го — начале 1947 года бедуинский пастух искал потерявшуюся козу среди скал Иудейской пустыни. Бросил камень в темную пещеру — и услышал звук... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:22:00+03:00
2025-10-31T19:22:00+03:00
Как в Библии: ученые ответили на главный вопрос о "свитках Кумрана"

© Depositphotos.com / Alevtina ZibarevaСвитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Depositphotos.com / Alevtina Zibareva
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В конце 1946-го — начале 1947 года бедуинский пастух искал потерявшуюся козу среди скал Иудейской пустыни. Бросил камень в темную пещеру — и услышал звук разбивающейся глиняной посуды. То, что он нашел в той пещере, перевернуло представления ученых о древних текстах. Самые старые из известных копий Ветхого Завета — древнее на целую тысячу лет всех существующих манускриптов. Кто создал и спрятал бесценные рукописи?

Случайность, изменившая историю

По версии израильского фотографа Джона Тревера, который восстанавливал историю находки свитков Мертвого моря (Кумранских рукописей) по рассказам очевидцев, первым в пещеру спустился молодой бедуин по имени Мухаммед эд-Диб. Внутри он обнаружил загадочную коллекцию больших глиняных кувшинов. В большинстве была только пыль. Но в одном из них лежали свитки, завернутые в льняную ткань.
Находку продали торговцу древностями в Вифлееме. Тот, не понимая ценности, перепродал часть свитков сирийскому православному архиепископу в Иерусалиме, а часть — израильскому археологу Элиэзеру Сукенику. Когда эксперты впервые развернули древние манускрипты, стало ясно: это невероятная находка.
CC BY 2.5 / Tamar Hayardeni / Кумран
Кумран - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY 2.5 / Tamar Hayardeni /
Кумран

Охота за сокровищами в пустыне

Весть о находке разлетелась мгновенно. И начался настоящий бум. Между 1947-м и 1956-м годами в одиннадцати пещерах близ древнего поселения Кумран обнаружили около 900 различных манускриптов. Большинство — в виде тысяч крошечных фрагментов. Лишь несколько свитков сохранились почти целиком.
Самым впечатляющим оказался Большой свиток Исайи — 734 сантиметра пергамента с 54 колонками текста, содержащий все 66 глав одноименной библейской книги. Это единственный почти полностью сохранившийся свиток Писания. Датируется он примерно 125 годом до нашей эры.
Рукописи были написаны на иврите, арамейском и греческом языках. Большинство — на пергаменте из козьей или овечьей кожи, несколько — на папирусе. Углеродный и палеографический анализ показали: свитки создавались между III веком до нашей эры и I веком нашей эры.
© Фото : Israel Antiquities Authority / Amir GanorГлиняный кувшин эпохи раннего бронзового века, найденный в Иудейской пустыне
Глиняный кувшин эпохи раннего бронзового века, найденный в Иудейской пустыне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Israel Antiquities Authority / Amir Ganor
Глиняный кувшин эпохи раннего бронзового века, найденный в Иудейской пустыне

Что же там написано?

Исследователи разделили найденные тексты на три большие категории, поясняет Израильский музей.
Библейские тексты — около 200 копий книг Ветхого Завета. Представлены практически все книги, кроме Книги Есфири. Это самые ранние из известных библейских рукописей в мире.
Апокрифические тексты — произведения, которые не вошли в канон Библии, но были популярны в древности и частично вошли в предание: Книга Еноха, Книга Юбилеев и другие.
© Фото : Public domainКумран
Кумран - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Public domain
Кумран
Сектантские тексты — и вот здесь начинается самое интересное. Это уставы, пророчества и апокалиптические видения таинственной общины, которая, по мнению большинства ученых, жила в Кумране.

Секта у Мертвого моря: кто они?

Кто же спрятал эти свитки в пещерах? Большинство исследователей считают, что это были ессеи — аскетическая иудейская секта, упоминавшаяся древними историками Иосифом Флавием и Плинием Старшим.
Ессеи были сепаратистской группой, которая удалилась в пустыню Иудеи, спасаясь от того, что считали испорченной религией. Они жили коммуной, делили имущество, занимались дисциплинированным изучением священных текстов, работали и молились. Практиковали ритуальные омовения и ели вместе. Одна из ветвей секты и вовсе запрещала брачные отношения.
© Фото : Public domainКумран
Кумран - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Public domain
Кумран
Раскопки поселения Кумран показали сложную систему водоснабжения, включая ритуальные ванны для очищения, трапезную с сотнями мисок и тарелок, а самое главное — скрипторий с остатками письменного стола и чернильниц.

Устав общины: жизнь по строгим правилам

Один из ключевых документов носит название "Устав общины" (также известный как "Руководство дисциплины"). Это текст, регулирующий жизнь последователей, которые выбрали коммунальное существование и приняли строгие правила поведения.
Было найдено тринадцать копий этого устава — больше, чем копий многих библейских книг, что говорит о его огромной важности для общины.
Правила были жесткими: громкий смех запрещался, наказывали, если заснул на собрании, ложь и грубость тоже карались. Община делила все человечество на праведников и грешников.
© AP Photo / Alvaro BarrientosТуристы в музее Кумрана в Израиле
Туристы в музее Кумрана в Израиле - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Туристы в музее Кумрана в Израиле
Процесс вступления в общину занимал три года. Кандидат должен был поклясться "любить всех сынов света и ненавидеть всех сынов тьмы".

"Война сынов света против сынов тьмы"

Самым специфическим документом стал так называемый Военный свиток: полное название — "Война сынов света против сынов тьмы". Это один из семи оригинальных свитков, обнаруженных в первой пещере в 1947 году.
Этот текст — одновременно военное руководство и апокалиптическое пророчество. Ессеи видели себя "сынами света", которые в конце времен вступят в войну с врагами Израиля, "сынами тьмы".
Свиток содержит детальные спецификации боевого снаряжения и сигналов, стратегию военных действий, описания оружия и доспехов. Но это не просто военный устав. Это теологический трактат о грядущей сорокалетней "священной войне" между силами добра и зла, в которой будут участвовать не только земные солдаты, но и небесные воинства.
© Public DomainФрагмент Кумранских рукописей (Свитков Мертвого моря)
Фрагмент Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Public Domain
Фрагмент Кумранских рукописей (Свитков Мертвого моря)
Война должна была идти по образцу правления царя Давида: в седьмой год праведники завоюют и освятят Иерусалим, а затем потребуется еще 33 года войны для освящения всей земли. Враг в свитке назван "Киттим" — большинство ученых считают, что это римляне, которые вторглись в Иудею в 63 году до нашей эры.

Библию изменили или подтвердили?

Главный вопрос, который волнует многих: а не переписывают ли Свитки Мертвого моря Библию?
Ответ: нет. В основном они ее подтверждают.
Текст Большого свитка Исайи в целом совпадает с масоретской версией — текстом, который лег в основу современных изданий Библии. Есть, конечно, разночтения, альтернативные варианты написания слов, ошибки писцов и исправления. Но общий смысл остается тем же.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания
Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания
Свитки Мертвого моря показали, что к первому веку нашей эры в иудаизме существовало несколько параллельных версий библейских текстов, но одна из них — так называемая протомасоретская — уже пользовалась особым статусом и постепенно становилась авторитетной.

Что случилось с общиной?

В 66 году нашей эры началось великое иудейское восстание против Рима. К 68 году римские легионы дошли до Кумрана. Поселение было разрушено.
Перед приходом врага члены общины спрятали свою драгоценную библиотеку в пещерах, завернув свитки в льняную ткань и запечатав в глиняных кувшинах. Они надеялись вернуться.
Апокалиптическое пророчество Военного свитка не сбылось. Вместо победы "сынов света" и освящения Храма случилось обратное: в 70 году нашей эры римляне разрушили Иерусалимский храм. Ессеи как община исчезли. Но их рукописи, спрятанные в сухих пещерах Иудейской пустыни, сохранились почти два тысячелетия — до того дня, когда бедуинский пастух услышал звук разбивающейся глиняной посуды.
 
 
 
