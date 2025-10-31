Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия аргументированно разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна", — сказал он.

Необоснованные обвинения и выход из ДРСМД

В 2018 году США голословно обвинили Россию в нарушении обязательств по договору из-за испытаний крылатой ракеты 9М729. Утверждалось, что дальность ее полета якобы превышает 500 километров.

В соответствии с ДРСМД стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.

Россия отвергла обвинения в свой адрес. В конце января 2019 года Минобороны и МИД пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые характеристики ракеты 9М729. Присутствовавшим продемонстрировали пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. При этом представители США и союзников по НАТО на показ не пришли.

9М729 — модификация 9М728 с повышенной мощностью боевой части. Эта ракета длиннее предыдущей на 53 сантиметра. Дальность полета составляет 480 километров.

Тем не менее Штаты потребовали уничтожить как пусковую установку, так и ракеты, а затем использовали отказ России сделать это в качестве повода приостановить участие в ДСРМД. В начале августа 2019-го Вашингтон официально вышел из договора.