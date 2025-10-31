Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
13:04 31.10.2025 (обновлено: 14:36 31.10.2025)
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД - РИА Новости, 31.10.2025
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
Россия аргументированно разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2025
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД

Песков: Россия аргументированно разбила претензии США по ДРСМД

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М"
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Учения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия аргументированно разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна", — сказал он.
29 октября, 04:24
Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией о преемнике ДСНВ
29 октября, 04:24

Необоснованные обвинения и выход из ДРСМД

В 2018 году США голословно обвинили Россию в нарушении обязательств по договору из-за испытаний крылатой ракеты 9М729. Утверждалось, что дальность ее полета якобы превышает 500 километров.

В соответствии с ДРСМД стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.

Россия отвергла обвинения в свой адрес. В конце января 2019 года Минобороны и МИД пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые характеристики ракеты 9М729. Присутствовавшим продемонстрировали пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. При этом представители США и союзников по НАТО на показ не пришли.
30 октября, 21:49
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
30 октября, 21:49

9М729 — модификация 9М728 с повышенной мощностью боевой части. Эта ракета длиннее предыдущей на 53 сантиметра. Дальность полета составляет 480 километров.

Тем не менее Штаты потребовали уничтожить как пусковую установку, так и ракеты, а затем использовали отказ России сделать это в качестве повода приостановить участие в ДСРМД. В начале августа 2019-го Вашингтон официально вышел из договора.
Москва, в свою очередь, обвинила США в размещении в Европе комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк 41, которые позволяют запускать ракеты "Томагавк". Россия официально вышла из ДРСМД 3 июля 2019 года.
30 октября, 11:38
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМД
 
 
