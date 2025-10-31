https://ria.ru/20251031/kreml-2052065360.html
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД - РИА Новости, 31.10.2025
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
Россия аргументированно разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:04:00+03:00
2025-10-31T13:04:00+03:00
2025-10-31T14:36:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/53/1549765330_0:234:2732:1771_1920x0_80_0_0_f4880b2759c19ba54d6a2da4d2494312.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051361518.html
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051784837.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/53/1549765330_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_8a7adbb6f53a65698154883899dddbe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Выход США из договора о РСМД, Договор о РСМД
Песков: Россия аргументированно разбила все претензии США по ДРСМД
Песков: Россия аргументированно разбила претензии США по ДРСМД
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия аргументированно разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна", — сказал он.
Необоснованные обвинения и выход из ДРСМД
В 2018 году США
голословно обвинили Россию
в нарушении обязательств по договору из-за испытаний крылатой ракеты 9М729. Утверждалось, что дальность ее полета якобы превышает 500 километров.
В соответствии с ДРСМД стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них.
Россия отвергла обвинения в свой адрес. В конце января 2019 года Минобороны и МИД пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые характеристики ракеты 9М729. Присутствовавшим продемонстрировали пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. При этом представители США и союзников по НАТО на показ не пришли.
9М729 — модификация 9М728 с повышенной мощностью боевой части. Эта ракета длиннее предыдущей на 53 сантиметра. Дальность полета составляет 480 километров.
Тем не менее Штаты потребовали уничтожить как пусковую установку, так и ракеты, а затем использовали отказ России сделать это в качестве повода приостановить участие в ДСРМД. В начале августа 2019-го Вашингтон официально вышел из договора.
Москва, в свою очередь, обвинила США в размещении в Европе комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк 41, которые позволяют запускать ракеты "Томагавк". Россия официально вышла из ДРСМД 3 июля 2019 года.