В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запрет МИД Украины на въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности для СМИ необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины реального положения дел на фронте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сделанное накануне заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, отметил он.
"Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", - сказал Конашенков.
