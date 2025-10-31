В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запрет МИД Украины на въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности для СМИ необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины реального положения дел на фронте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.