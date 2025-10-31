Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы" - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 31.10.2025
В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы"
В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы" - РИА Новости, 31.10.2025
В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы"
Запрет МИД Украины на въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности для СМИ необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
красноармейск
игорь конашенков
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
красноармейск
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
В Минобороны прокомментировали запрет Киева на въезд в "котлы"

Конашенков: запрет Киева на въезд в "котлы" нужен для обмана украинцев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запрет МИД Украины на въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности для СМИ необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины реального положения дел на фронте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сделанное накануне заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, отметил он.
"Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", - сказал Конашенков.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
