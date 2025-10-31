Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея
16:19 31.10.2025
Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея
Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея - РИА Новости, 31.10.2025
Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея
В Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына по региональной программе, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин РИА Новости, 31.10.2025
краснодарский край
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
екатерина ii
кубанское казачье войско
краснодар
краснодарский край
Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея

В Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея по регпрограмме

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. В Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына по региональной программе, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Краснодаре завершили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына. Работы выполнили за счет средств региональной программы "Развитие культуры". Зданию, в котором расположен музей, больше 120 лет, и оно состоит из двух строений. Изначально здесь располагались "Гранд-Отель" Екатерины Губкиной и Дом купцов братьев Богарсуковых. Сам музей разместился в этом здании только в 1961 году. С тех пор это место стало настоящим хранилищем памяти Кубани. При реставрации удалось сохранить исторический облик и вернуть зданию былое великолепие. Мы стараемся уделять особое внимание нашим культурным объектам, ведь это часть истории края, а также места, где люди проводят время, приобщаясь к искусству и нашим традициям", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
В 2025 году, добавил губернатор, в порядок приводят 179 учреждений культуры, это дома культуры, библиотеки, театры, детские школы искусств, музеи. Эта работа, по его словам, будет продолжена.
По данным пресс-службы администрации региона, в 2025 году в Краснодарском крае на ремонт и укрепление материально-технической базы 179 учреждений культуры направили 2,1 миллиарда рублей.
"Это в 180 раз больше по сравнению с 2015 годом. В домах культуры, библиотеках, школах искусств делают ремонт, обновляют одежду сцены, закупают оборудование и музыкальные инструменты", - добавили в пресс-службе.
В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына хранятся святыни Кубанского казачьего войска, рассказали также в пресс-службе. Это возвращенные из-за границы и отреставрированные при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева жалованная грамота Екатерины II, войсковые знамена и напрестольное Евангелие, с которым первые переселенцы прибыли на Кубань. Здание музея имеет историческую ценность как памятник архитектуры начала XX века и является объектом культурного наследия.
Краснодарский край, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Екатерина II, Кубанское казачье войско
 
 
