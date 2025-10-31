Кондратьев: в Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. В Краснодаре закончили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына по региональной программе, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Краснодаре завершили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына. Работы выполнили за счет средств региональной программы "Развитие культуры". Зданию, в котором расположен музей, больше 120 лет, и оно состоит из двух строений. Изначально здесь располагались "Гранд-Отель" Екатерины Губкиной и Дом купцов братьев Богарсуковых. Сам музей разместился в этом здании только в 1961 году. С тех пор это место стало настоящим хранилищем памяти Кубани. При реставрации удалось сохранить исторический облик и вернуть зданию былое великолепие. Мы стараемся уделять особое внимание нашим культурным объектам, ведь это часть истории края, а также места, где люди проводят время, приобщаясь к искусству и нашим традициям", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.

В 2025 году, добавил губернатор, в порядок приводят 179 учреждений культуры, это дома культуры, библиотеки, театры, детские школы искусств, музеи. Эта работа, по его словам, будет продолжена.

По данным пресс-службы администрации региона, в 2025 году в Краснодарском крае на ремонт и укрепление материально-технической базы 179 учреждений культуры направили 2,1 миллиарда рублей.

"Это в 180 раз больше по сравнению с 2015 годом. В домах культуры, библиотеках, школах искусств делают ремонт, обновляют одежду сцены, закупают оборудование и музыкальные инструменты", - добавили в пресс-службе.