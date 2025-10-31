Пленников колл-центров в Азии перепродают на органы, сообщила журналистка

БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Мошеннические колл-центры перепродают друг другу своих подневольных работников и продают на органы тех из них, у кого пошатнулось здоровье, сообщила РИА Новости Тхапхани Иатсиричай, таиландская тележурналистка, сооснователь и главный корреспондент сетевого телеканала Reporters, расследующая деятельность мошеннических колл-центров.
Агентство побеседовало с Иатсиричай после открытия в Клубе иностранных корреспондентов в Бангкоке фотовыставки "Суровая правда" ("The Blunt Truth"), на которой представлены фотографии, сделанные на территории и снаружи нескольких колл-центров сумевшими освободиться подневольными работниками и журналистами-расследователями.
«
"В колл-центрах существует целая система перепродажи работников. В таком комплексе, например, как KK Park, было множество колл-центров, каждый работал, как отдельная "фирма", причем некоторые из них были реальными фирмами, зарегистрированными в Таиланде, но не работавшими в нашей стране, а только в KK Parke на территории Мьянмы. И эти фирмы перепродавали друг другу работников", - рассказала тележурналистка, не раз бывавшая на территории KK Park, а с марта 2025 года опросившая сотни вызволенных из колл-центров во время совместной операции правоохранительных органов Китая, Таиланда и Мьянмы граждан Таиланда и иностранцев в центрах фильтрации в таиландском пограничном городе Месот.
"Каждая "фирма" специализируется на тех или иных формах онлайн-мошенничества. Если человек, вывезенный в колл-центр нелегально через Таиланд, не справляется с какой-то требующей больших способностей и хорошего образования формой обмана "клиентов", то фирма, занимающаяся таким обманом, перепродает его другой фирме, работающей по более примитивным схемам. Нижней ступенью таких перепродаж, для тех, кто вообще "не тянет", становятся для женщин караоке-бары, где они работают, практически, как проститутки, а для мужчин – физическая работа на территории центра", - рассказала она.
Иатсиричай добавила, что в некоторых случаях с самыми "безнадежными" работниками, когда у них появляются серьезные проблемы со здоровьем, их продают на органы для трансплантации.
"Как говорят бывшие невольники, трупы таких несчастных чаще всего выкидывают в реку Мэй, пограничную с Таиландом. Это правда, потому что наши военные и полицейские на границе выловили из воды в течение этого года прибитые к таиландскому берегу тела не менее пяти человек. Все тела имели следы операций по извлечению органов", - сообщила она, добавив, что извлеченные человеческие органы нелегально отправляются в Китай для подпольных операций по трансплантации.
Тележурналистка также рассказала о том, что в колл-центрах обычно размещают людей одного гражданства или говорящих на одном и том же языке вместе, в одной и той же группе помещений, где они и живут в одних комнатах и работают в других.
«
"У каждой такой группы работников, говорящих на одном родном языке, есть лидеры, обычно из числа граждан той же страны, которые сначала играют роль посредников, завлекая будущих невольников в Таиланд для нелегальной доставки на территорию Мьянмы в колл-центр, а затем помогают менеджерам, почти исключительно китайцам, организовывать работу и обеспечивать послушание подневольного "персонала", - сказала Иатсиричай.
На вопрос РИА Новости о том, не слышала ли она о россиянах, которые могли играть роль таких "посредников", тележурналистка ответила, что главное для менеджеров мошеннических колл-центров не гражданство, а язык, на котором работники общаются с "клиентами".
"Многие граждане государств, раньше входивших в состав СССР, говорят по-русски. Мы знаем о россиянах, спасенных из колл-центров, так что понятно, что россияне там есть. Есть и граждане постсоветских стран. Значит, есть и "посредники". А кто они по гражданству – россияне, белорусы, украинцы, казахи – это не настолько важно для хозяев колл-центров", - сказала она, добавив, что ей приходилось слышать от освобожденных невольников-тайцев, что выходцев из России и с постсоветского пространства в колл-центрах также используют и для "работы" на английском языке, как многих других людей из других стран, которые владеют английским.
Посольство России рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме
12 октября, 03:17