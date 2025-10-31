Пленников колл-центров в Азии перепродают на органы, сообщила журналистка

«

"В колл-центрах существует целая система перепродажи работников. В таком комплексе, например, как KK Park, было множество колл-центров, каждый работал, как отдельная "фирма", причем некоторые из них были реальными фирмами, зарегистрированными в Таиланде, но не работавшими в нашей стране, а только в KK Parke на территории Мьянмы. И эти фирмы перепродавали друг другу работников", - рассказала тележурналистка, не раз бывавшая на территории KK Park, а с марта 2025 года опросившая сотни вызволенных из колл-центров во время совместной операции правоохранительных органов Китая, Таиланда и Мьянмы граждан Таиланда и иностранцев в центрах фильтрации в таиландском пограничном городе Месот.