Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта и четыре мыши, трансляцию запуска ведет Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта и четыре мыши, трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая

Запуск состоялся в соответствии с графиком в 23.44 по пекинскому времени (18.44 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая

В состав основного экипажа вошли командир Чжан Лу, который в 2022 году провел на станции "Тяньгун" полгода в рамках миссии "Шэньчжоу-15", а также бортинженер У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан, для которых миссия "Шэньчжоу-21" станет первым полетом в космос. Они пробудут на орбитальной станции шесть месяцев и за это время проведут в общей сложности 27 новых научных и прикладных исследований.

На корабле "Шэньчжоу-21" на станцию будут доставлены четыре мыши - два самца и две самки. Официальный представитель управления программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо ранее сообщил, что Китай впервые проведет научные эксперименты на грызунах в космосе, по его словам, исследование на орбите направлено главным образом на изучение влияния космических условий, таких как микрогравитация и замкнутое пространство, на поведение животных.

Впоследствии мыши будут доставлены на Землю для проведения дальнейшего исследования реакций на стресс и адаптивных изменений в их различных тканях и органах в условиях космической среды.