Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"
Наука
 
18:59 31.10.2025 (обновлено: 19:17 31.10.2025)
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля...
РИА Новости
2025
РИА Новости
Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-21"
Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами и 4 мышами к орбитальной станции "Тяньгун".
РИА Новости
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"

Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" с 3 космонавтами и 4 мышами

ПЕКИН, 31 окт - РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта и четыре мыши, трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся в соответствии с графиком в 23.44 по пекинскому времени (18.44 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
В состав основного экипажа вошли командир Чжан Лу, который в 2022 году провел на станции "Тяньгун" полгода в рамках миссии "Шэньчжоу-15", а также бортинженер У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан, для которых миссия "Шэньчжоу-21" станет первым полетом в космос. Они пробудут на орбитальной станции шесть месяцев и за это время проведут в общей сложности 27 новых научных и прикладных исследований.
На корабле "Шэньчжоу-21" на станцию будут доставлены четыре мыши - два самца и две самки. Официальный представитель управления программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо ранее сообщил, что Китай впервые проведет научные эксперименты на грызунах в космосе, по его словам, исследование на орбите направлено главным образом на изучение влияния космических условий, таких как микрогравитация и замкнутое пространство, на поведение животных.
Впоследствии мыши будут доставлены на Землю для проведения дальнейшего исследования реакций на стресс и адаптивных изменений в их различных тканях и органах в условиях космической среды.
Сейчас на орбитальной станции КНР "Тяньгун" находится экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20", прибывший на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
