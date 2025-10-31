https://ria.ru/20251031/kitaj-2052026345.html
Правительство назвало КНР ведущим экономическим партнером России
Китай является ведущим экономическим партнером РФ, торговля развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
Правительство назвало КНР ведущим экономическим партнером России
Торговля с Китаем развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру