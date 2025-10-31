Рейтинг@Mail.ru
10:09 31.10.2025
Китай является ведущим экономическим партнером РФ, торговля развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Правительство назвало КНР ведущим экономическим партнером России

Торговля с Китаем развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай является ведущим экономическим партнером РФ, торговля развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, сообщили в аппарате правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается. Китай является ведущим торговым партнёром России", - говорится в материалах к визиту.
ЭкономикаКитайРоссияМихаил Мишустин
 
 
