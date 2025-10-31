Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США переведут в действия свои заявления о нежелании сдерживать КНР и вступать в конфликт с Пекином, заявил глава министерства обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.