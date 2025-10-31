https://ria.ru/20251031/kitaj-2052022592.html
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США - РИА Новости, 31.10.2025
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США
Китай надеется, что США переведут в действия свои заявления о нежелании сдерживать КНР и вступать в конфликт с Пекином, заявил глава министерства обороны КНР... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
китай
сша
пекин
дун цзюнь
пит хегсет
министерство обороны сша
китай
сша
пекин
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США
Дун Цзюнь: КНР надеется, что США переведут заявления о сотрудничестве в действия