Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kitaj-2052022592.html
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США - РИА Новости, 31.10.2025
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США
Китай надеется, что США переведут в действия свои заявления о нежелании сдерживать КНР и вступать в конфликт с Пекином, заявил глава министерства обороны КНР... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:56:00+03:00
2025-10-31T09:56:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дун цзюнь
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051871147.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дун цзюнь, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Пекин, Дун Цзюнь, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Минобороны Китая выразил надежду на позитивную работу с США

Дун Цзюнь: КНР надеется, что США переведут заявления о сотрудничестве в действия

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США переведут в действия свои заявления о нежелании сдерживать КНР и вступать в конфликт с Пекином, заявил глава министерства обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом.
"Мы надеемся, что США переведут свои заявления о недопустимости сдерживать Китай и нежелании вступать в конфликт в конкретные действия и будут работать с КНР, чтобы привнести позитивную энергию в региональный и глобальный мир и безопасность", - заявил Дун Цзюнь, его слова приводятся на сайте оборонного ведомства.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Бессент рассказал, когда США и КНР смогут подписать торговое соглашение
30 октября, 15:52
 
В миреКитайСШАПекинДун ЦзюньПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала