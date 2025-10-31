Молдавская оппозиция обвинила Кишинев в попытке взять под контроль соцсети

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Власти Молдавии намерены ввести контроль за соцсетями из-за страха перед недовольством общества, хотя это нарушает принципы демократии, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.