Молдавская оппозиция обвинила Кишинев в попытке взять под контроль соцсети - РИА Новости, 31.10.2025
15:31 31.10.2025
Молдавская оппозиция обвинила Кишинев в попытке взять под контроль соцсети
Молдавская оппозиция обвинила Кишинев в попытке взять под контроль соцсети
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
евросоюз
россия
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, Россия
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Власти Молдавии намерены ввести контроль за соцсетями из-за страха перед недовольством общества, хотя это нарушает принципы демократии, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
"Власти опасаются так называемого эффекта "сжатой пружины", поэтому пытаются закрыть все независимые площадки и установить контроль над СМИ, вопреки демократии, которую гарантирует конституция Молдавии и европейское законодательство. Не исключаю, что это очередное домашнее задание из Брюсселя, и мне, как юристу, очень интересно будет посмотреть, как они его выполнят", - заявил Фотеску в эфире телеканала MD24.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
По его словам, власти давно "точат зуб" на социальные сети, где люди обсуждают ситуацию в стране после закрытия СМИ, но вводить контроль перед выборами им было невыгодно. "В ЕС тоже пытаются тем или иным образом контролировать соцсети. Мне как юристу было бы очень интересно, как будут применять закон о контроле онлайн-пространства", - добавил Фотеску.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России, заявили в ПМР
30 октября, 19:17
 
