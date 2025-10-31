Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Депутат Киевского совета Виталий Нестор порекомендовал жителям Киева в предстоящую сложную зиму надеяться только на себя, а не на городские власти, он призвал запастись водой, одеялами и газовыми баллонами.

"Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян… Мы должны обязательно иметь дома техническую воду, одеяла и газовые баллоны, чтобы греться и иметь возможность разогревать еду в таких пионерских условиях", - сказал Нестор в эфире телеканала "Новости.Live".