Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
31.10.2025
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
Депутат Киевского совета Виталий Нестор порекомендовал жителям Киева в предстоящую сложную зиму надеяться только на себя, а не на городские власти, он призвал... РИА Новости, 31.10.2025
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
Депутат Нестор рекомендовал киевлянам полагаться этой зимой на себя
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Депутат Киевского совета Виталий Нестор порекомендовал жителям Киева в предстоящую сложную зиму надеяться только на себя, а не на городские власти, он призвал запастись водой, одеялами и газовыми баллонами.
Ранее глава украинского минобороны Денис Шмыгаль
заявил, что Киев
готовится к трудной зиме из-за возможных перебоев в энергоснабжении.
"Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян… Мы должны обязательно иметь дома техническую воду, одеяла и газовые баллоны, чтобы греться и иметь возможность разогревать еду в таких пионерских условиях", - сказал Нестор в эфире телеканала "Новости.Live".
Глава Оболонской райадминистрации Киева Кирилл Фесик в четверг заявил, что городу понадобится порядка десяти лет на восстановление поврежденных энергетических объектов.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины
этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан
ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.