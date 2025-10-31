Рейтинг@Mail.ru
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kiev-2052003105.html
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти - РИА Новости, 31.10.2025
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
Депутат Киевского совета Виталий Нестор порекомендовал жителям Киева в предстоящую сложную зиму надеяться только на себя, а не на городские власти, он призвал... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:47:00+03:00
2025-10-31T07:47:00+03:00
киев
украина
денис шмыгаль
юрий продан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg
https://ria.ru/20251030/kiev-2051876730.html
https://ria.ru/20251026/kiev-2050683217.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_caecc50982e00d1f8a2c46307310dcb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, денис шмыгаль, юрий продан
Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Юрий Продан
Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти

Депутат Нестор рекомендовал киевлянам полагаться этой зимой на себя

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Депутат Киевского совета Виталий Нестор порекомендовал жителям Киева в предстоящую сложную зиму надеяться только на себя, а не на городские власти, он призвал запастись водой, одеялами и газовыми баллонами.
Ранее глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится к трудной зиме из-за возможных перебоев в энергоснабжении.
Повреждения объекта энергетики в Одесской области. Октябрь 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Киеве назвали сроки восстановления поврежденных энергообъектов
Вчера, 16:15
"Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян… Мы должны обязательно иметь дома техническую воду, одеяла и газовые баллоны, чтобы греться и иметь возможность разогревать еду в таких пионерских условиях", - сказал Нестор в эфире телеканала "Новости.Live".
Глава Оболонской райадминистрации Киева Кирилл Фесик в четверг заявил, что городу понадобится порядка десяти лет на восстановление поврежденных энергетических объектов.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Украинский эксперт предупредил жителей Киева о трудной зиме
26 октября, 11:51
 
КиевУкраинаДенис ШмыгальЮрий Продан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала