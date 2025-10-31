https://ria.ru/20251031/kapremont-2052190650.html
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года - РИА Новости, 31.10.2025
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило программу капитального ремонта жилых домов на период с 2026 по 2028 год. Согласно... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:02:00+03:00
2025-10-31T19:02:00+03:00
2025-10-31T19:02:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052187776_0:93:3014:1788_1920x0_80_0_0_4d265d381eb3af93695c1250323ca982.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052187776_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_da458b431bccf0534341c251f36acf15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило программу капитального ремонта жилых домов на период с 2026 по 2028 год. Согласно плану, будут проведены масштабные работы по ремонту кровель и чердаков, обновлению фасадов и балконных плит, замене инженерных коммуникаций, укреплению фундаментов и подвалов, а также модернизации лифтов, сообщил 360.ru
.
Особое внимание уделили изменению процедуры отбора подрядчиков, чтобы обеспечить высокий уровень работ. За указанный срок планируется провести капитальный ремонт 4,4 тысячи многоквартирных домов, улучшив условия проживания для более чем 1,5 миллиона жителей региона, отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.
Интенсивные мероприятия пройдут в Балашихе (367 домов), Одинцовском округе (364 дома), Люберцах (303 дома), Мытищах (117 домов) и Лобне (115 домов). Особое внимание уделяется качеству исполнения всех этапов работ, включая постоянный технический контроль, взаимодействие с собственниками помещений и использование современных технологий и энергосберегающих материалов.
Подробнее ознакомиться с утвержденной программой и списком подлежащих ремонту объектов можно на официальном сайте ведомства.