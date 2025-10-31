Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:02 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/kapremont-2052190650.html
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года - РИА Новости, 31.10.2025
Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило программу капитального ремонта жилых домов на период с 2026 по 2028 год. Согласно... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:02:00+03:00
2025-10-31T19:02:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052187776_0:93:3014:1788_1920x0_80_0_0_4d265d381eb3af93695c1250323ca982.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052187776_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_da458b431bccf0534341c251f36acf15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья утвердили план капремонта жилья на 3 года

© РИА Новости / Максим БогодвидРабочие шпаклюют фасад дома
Рабочие шпаклюют фасад дома - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило программу капитального ремонта жилых домов на период с 2026 по 2028 год. Согласно плану, будут проведены масштабные работы по ремонту кровель и чердаков, обновлению фасадов и балконных плит, замене инженерных коммуникаций, укреплению фундаментов и подвалов, а также модернизации лифтов, сообщил 360.ru.
Особое внимание уделили изменению процедуры отбора подрядчиков, чтобы обеспечить высокий уровень работ. За указанный срок планируется провести капитальный ремонт 4,4 тысячи многоквартирных домов, улучшив условия проживания для более чем 1,5 миллиона жителей региона, отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.
Интенсивные мероприятия пройдут в Балашихе (367 домов), Одинцовском округе (364 дома), Люберцах (303 дома), Мытищах (117 домов) и Лобне (115 домов). Особое внимание уделяется качеству исполнения всех этапов работ, включая постоянный технический контроль, взаимодействие с собственниками помещений и использование современных технологий и энергосберегающих материалов.
Подробнее ознакомиться с утвержденной программой и списком подлежащих ремонту объектов можно на официальном сайте ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала