Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами

«

"В Москвариуме царит настоящая осенняя атмосфера! Ничто так не создает настроение, как символы урожая этого сезона. Скорее загляните к нашим обитателям - капибары и выдры с удовольствием лакомятся кусочками сезонной тыквы и весело играют с оранжевыми плодами", - говорится в сообщении.