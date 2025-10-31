https://ria.ru/20251031/kapibary-2052145490.html
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами, сообщается в Telegram-канале
центра океанографии и морской биологии.
«
"В Москвариуме царит настоящая осенняя атмосфера! Ничто так не создает настроение, как символы урожая этого сезона. Скорее загляните к нашим обитателям - капибары и выдры с удовольствием лакомятся кусочками сезонной тыквы и весело играют с оранжевыми плодами", - говорится в сообщении.
На видео невозмутимые капибары и озорные выдры с удовольствием поедают тыквы.