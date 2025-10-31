Рейтинг@Mail.ru
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами - РИА Новости, 31.10.2025
17:15 31.10.2025 (обновлено: 17:20 31.10.2025)
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами - РИА Новости, 31.10.2025
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами, сообщается в Telegram-канале центра океанографии и морской биологии. РИА Новости, 31.10.2025
москвариум
москва
https://ria.ru/20251012/zoopark-2047780790.html
москва
2025
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052147243_0:186:794:781_1920x0_80_0_0_a4f7ae69b1f20100dd9ed67bd7ebf149.jpg
1920
1920
true
москвариум, москва
Москвариум, Москва
Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами

Водолазы из "Москвариума" угостили выдр и капибар тыквами

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Капибар и выдр из "Москвариума" угостили тыквами, сообщается в Telegram-канале центра океанографии и морской биологии.
«
"В Москвариуме царит настоящая осенняя атмосфера! Ничто так не создает настроение, как символы урожая этого сезона. Скорее загляните к нашим обитателям - капибары и выдры с удовольствием лакомятся кусочками сезонной тыквы и весело играют с оранжевыми плодами", - говорится в сообщении.
На видео невозмутимые капибары и озорные выдры с удовольствием поедают тыквы.
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры
12 октября, 10:17
12 октября, 10:17
 
Москвариум
 
 
