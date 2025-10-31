На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Двенадцать афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксированы у берегов Камчатки за сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировали 10 не ощущаемых на суше афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0.

"За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.