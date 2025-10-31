https://ria.ru/20251031/italiya-2052221629.html
В Италии арестовали активы владельца Campari из-за неуплаты налогов
в мире
2025
Новости
ru-RU
В Италии арестовали активы владельца Campari из-за неуплаты налогов
РИМ, 31 окт – РИА Новости. Прокуратура итальянской Монцы арестовала активы на 1,3 миллиарда зарегистрированной в Люксембурге компании Lagfin, которая владеет контрольным пакетом акций производителя вин, алкогольных и безалкогольных напитков Campari, говорится в заявлении правоохранителей.
Поводом для налоговой проверки послужила операция по слиянию, в ходе которой холдинг поглотил свою итальянскую "дочку" - компанию, владевшую контрольным пакетом акций Davide Campari Milano.
"Расследование показало, что не был задекларирован и не облагался налогом при уходе из страны, как того требует налоговое законодательство, прирост капитала в размере более 5,3 миллиарда евро в виде так называемого "налога на выход", - говорится в сообщении прокуратуры Монцы.
По мнению прокуратуры, группа посредством серии сложных сделок лишь формально передала активы, принадлежавшие итальянской компании, вновь созданному филиалу, в то время как фактическое управление филиалом осуществляла иностранная материнская компания.
Арест был произведен путем наложения ограничений на обыкновенные акции итальянской компании, принадлежащие люксембургскому холдингу, на сумму, эквивалентную неуплаченным налогам при переводе зарегистрированной компании за границу. Операция проведена по делу о "мошенническом сообщении неточных сведений" и административной ответственности юридических лиц.