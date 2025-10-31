https://ria.ru/20251031/ii-2052113528.html
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Важно, чтобы искусственный интеллект работал на благосостояние людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы, заявил российский вице-премьер Алексей... РИА Новости, 31.10.2025
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Оверчук: ИИ должен работать на благосостояние людей и не создавать новые угрозы
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Важно, чтобы искусственный интеллект работал на благосостояние людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС.
"Трансформация мировой экономики сопряжена с переходом на новый технологический уклад. Ключевую роль здесь начинает играть искусственный интеллект. Важно, чтобы этот инструмент работал на повышение благосостояния людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы", - сказал Оверчук, выступая на встрече.
Он отметил, что Россия
опирается на профильные механизмы ООН
для эффективного использования потенциала искусственного интеллекта при минимизации рисков.
"АТЭС здесь востребован как платформа для обмена передовым опытом и реализации проектов", - добавил он.
По оценке Оверчука, развитие искусственного интеллекта подтолкнуло спрос на энергоресурсы.
"Необходимо задействовать для этого все энергоресурсы, включая природный газ и атом, на принципах технологической нейтральности. Приветствуем возвращение АТЭС в этом году к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии", - сказал Оверчук.