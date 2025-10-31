Рейтинг@Mail.ru
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики - РИА Новости, 31.10.2025
15:38 31.10.2025
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики
Важно, чтобы искусственный интеллект работал на благосостояние людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы, заявил российский вице-премьер Алексей... РИА Новости, 31.10.2025
Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики

Оверчук: ИИ должен работать на благосостояние людей и не создавать новые угрозы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Важно, чтобы искусственный интеллект работал на благосостояние людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС.
«
"Трансформация мировой экономики сопряжена с переходом на новый технологический уклад. Ключевую роль здесь начинает играть искусственный интеллект. Важно, чтобы этот инструмент работал на повышение благосостояния людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы", - сказал Оверчук, выступая на встрече.
Он отметил, что Россия опирается на профильные механизмы ООН для эффективного использования потенциала искусственного интеллекта при минимизации рисков.
«
"АТЭС здесь востребован как платформа для обмена передовым опытом и реализации проектов", - добавил он.
По оценке Оверчука, развитие искусственного интеллекта подтолкнуло спрос на энергоресурсы.
"Необходимо задействовать для этого все энергоресурсы, включая природный газ и атом, на принципах технологической нейтральности. Приветствуем возвращение АТЭС в этом году к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии", - сказал Оверчук.
