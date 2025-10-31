Оверчук оценил роль ИИ в трансформации мировой экономики

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Важно, чтобы искусственный интеллект работал на благосостояние людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС.

"АТЭС здесь востребован как платформа для обмена передовым опытом и реализации проектов", - добавил он.

"Необходимо задействовать для этого все энергоресурсы, включая природный газ и атом, на принципах технологической нейтральности. Приветствуем возвращение АТЭС в этом году к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии", - сказал Оверчук.