Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
15:31 31.10.2025
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
Александр Гуцан входит в обновленный состав Совета Безопасности России в новой должности генерального прокурора РФ, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 31.10.2025
политика
россия
александр гуцан
владимир путин
россия
2025
политика, россия, александр гуцан, владимир путин
Политика, Россия, Александр Гуцан, Владимир Путин
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности

Гуцан входит в обновленный состав Совбеза в должности генерального прокурора РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Александр Гуцан входит в обновленный состав Совета Безопасности России в новой должности генерального прокурора РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента РФ от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"... следующие изменения: б) наименование должности Гуцана А.В. изложить в следующей редакции: "Генеральный прокурор Российской Федерации", - говорится в документе.
ПолитикаРоссияАлександр ГуцанВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
