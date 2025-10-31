https://ria.ru/20251031/gutsan-2052111331.html
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
Гуцан вошел в обновленный состав Совбеза в новой должности
Александр Гуцан входит в обновленный состав Совета Безопасности России в новой должности генерального прокурора РФ, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 31.10.2025
Гуцан входит в обновленный состав Совбеза в должности генерального прокурора РФ