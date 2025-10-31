Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/gosduma-2051994773.html
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям - РИА Новости, 31.10.2025
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву и начальнику Главного управления по обеспечению безопасности РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:18:00+03:00
2025-10-31T05:18:00+03:00
борис чернышов (депутат)
госдума рф
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251011/gosduma-2047656416.html
https://ria.ru/20251001/gosduma-2045542488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис чернышов (депутат), госдума рф, гибдд мвд рф
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ
В Госдуме предложили давать скидку на бензин аккуратным водителям

Вице-спикер Чернышов предложил давать скидку на бензин аккуратным водителям

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву и начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением ввести скидку на бензин в размере 10% для граждан, которые в течение месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не были виновниками ДТП, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Гражданам, которые в течение отчетного календарного месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не являлись виновниками ДТП, предлагается предоставлять на следующий месяц право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны", - говорится в документе.
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов
11 октября, 05:00
В документе отмечается, что для технической реализации данной системы необходимо создать защищенный межведомственный канал обмена данными между ГИБДД и агрегированными системами АЗС, позволяющий в онлайн-режиме проверять статус водителя при помощи мобильного приложения или карты лояльности.
"В качестве финансового механизма компенсации затрат АЗС предлагается рассмотреть возможность формирования целевого фонда за счет части средств, поступающих в бюджет от штрафов за наиболее социально опасные нарушения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Этот подход не только обеспечит финансовую устойчивость программы, но и закрепит принцип социальной справедливости", - считает вице-спикер Госдумы.
По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит достичь сразу нескольких важных целей: оказать прямую материальную поддержку законопослушным автомобилистам, создать мощный стимул для повышения культуры вождения и снижения аварийности, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам.
"В целях практической реализации прошу вас рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы для детальной проработки проекта, а также последующего запуска пилотной программы на территории одного-двух субъектов Российской Федерации", - заключил парламентарий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ГД предложили ввести выплату пенсионерам ко Дню пожилого человека
1 октября, 04:51
 
Борис Чернышов (депутат)Госдума РФГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала