В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные - РИА Новости, 31.10.2025
04:06 31.10.2025
В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением... РИА Новости, 31.10.2025
В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные

Хамитов предложил открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением организовать доступ россиян к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта прошу рассмотреть возможность организации доступа граждан к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал "Госуслуги", - говорится в обращении.
В документе отмечается, что такая мера позволит эффективно использовать инфраструктуру образовательных учреждений, обеспечит контроль за использованием площадок и безопасность, а также даст жителям возможность заниматься физической культурой в комфортных и доступных условиях.
"Я считаю, что доступ к школьным спортивным площадкам в нерабочее время через запись на "Госуслугах" - это важный шаг для поддержки массового спорта и здорового образа жизни. Сейчас многие жители города испытывают дефицит безопасных и доступных мест для занятий физической культурой", - сказал Хамитов РИА Новости.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
