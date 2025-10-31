В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением организовать доступ россиян к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта прошу рассмотреть возможность организации доступа граждан к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал "Госуслуги", - говорится в обращении.

В документе отмечается, что такая мера позволит эффективно использовать инфраструктуру образовательных учреждений, обеспечит контроль за использованием площадок и безопасность, а также даст жителям возможность заниматься физической культурой в комфортных и доступных условиях.