05:15 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/germaniya-2051994483.html
В Германии заявили, что испытания США ЯО приблизят ядерную войну
В Германии заявили, что испытания США ЯО приблизят ядерную войну
в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, севим дагделен, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Германия, Дональд Трамп, Севим Дагделен, Дмитрий Песков
В Германии заявили, что испытания США ЯО приблизят ядерную войну

Политик Дагделен: испытания США ЯО приблизят ядерную войну

БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний атомного оружия означают очередную эскалацию, это станет нарушением табу, которое приблизит мировую ядерную войну, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Анонс американского президента Дональда Трампа означает очередную эскалацию международной обстановки со стороны США", - сказала Дагделен.
По ее словам, эта эскалация связана также с выходом Вашингтона из ключевых соглашений по разоружению и знаменует собой опасный отход от политики, которой США придерживались на протяжении десятилетий.
"В то время как Россия, как и США, регулярно проводит учения со стратегическими носителями, возвращение к реальным ядерным испытаниям стало бы нарушением табу, которое приблизит мир к ядерной войне", - подчеркнула Дагделен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
В миреСШАРоссияГерманияДональд ТрампСевим ДагделенДмитрий Песков
 
 
